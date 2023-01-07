"Никто больше не будет делать украинское чужим": Зеленский о службе в Лавре

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"Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня, в этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа. Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции", - сказал он.

Зеленский добавил: очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре.

Президент отметил, что украинская независимость должна быть прочной во всех ее элементах.

"И будет такой. Навсегда. Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и в дальнейшем такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости. Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще", - подчеркнул он.

Напомним

На баланс государства из пользования УПЦ (МП) вернули Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры.

В Киево-Печерской Лавре сегодня провели богослужение под руководством митрополита Епифания. Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры.