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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Никто больше не будет делать украинское чужим": Зеленский о службе в Лавре

Киев • УНН

 • 550298 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении еще раз поздравил украинцев с Рождеством. Он отметил, что очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре, передает УНН.

"Никто больше не будет делать украинское чужим": Зеленский о службе в Лавре

Цитата

"Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня, в этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа. Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции", - сказал он.

Зеленский добавил: очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре.

Президент отметил, что украинская независимость должна быть прочной во всех ее элементах.

"И будет такой. Навсегда. Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и в дальнейшем такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости. Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще", - подчеркнул он.

Напомним 

На баланс государства из пользования УПЦ (МП) вернули Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры.

В Киево-Печерской Лавре сегодня провели богослужение под руководством митрополита Епифания. Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры.

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