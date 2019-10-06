Нідерланди відмовляються від назви "Голландія"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Уряд Нідерландів вирішив відмовитися від використання назви країни Голландія, замість цього буде використовувати тільки свою теперішню назву — Нідерланди — в рамках оновлення свого глобального іміджу, передає УНН з посиланням на The Gardian.
Так, національний ребрендинг повинен вступити в силу в кінці цього року, пише видання.
В рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі Євробачення, який пройде в Роттердамі в травні наступного року і під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.
Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном збірної Голландії, буде називатися виключно Нідерландами на будь-яких офіційних заходах.
Як повідомляв УНН, з наступного року в Амстердамі підвищать туристичний збір до найбільшого в Європі.