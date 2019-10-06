Нидерланды отказываются от названия "Голландия"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия страны Голландия, вместо этого будет использовать только свое нынешнее название — Нидерланды — в рамках обновления своего глобального имиджа, передает УНН со ссылкой на The Gardian.
Так, национальный ребрендинг должен вступить в силу в конце этого года, пишет издание.
В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом сборной Голландии, будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных мероприятиях.
Как сообщал УНН, со следующего года в Амстердаме повысят туристический сбор в крупнейший в Европе.