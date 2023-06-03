Нідерланди працюватимуть над збільшенням кількості Patriot для України - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Нідерланди працюватимуть над збільшенням кількості Patriot для України, передає УНН.
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"Уряд Нідерландів працюватиме над збільшенням кількості Patriot для України. Працюємо над відповідною коаліцією", - написав Єрмак.
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Нагадаємо
У квітні міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter підтвердив прибуття до України ЗРК Patriot.