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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Нідерланди працюватимуть над збільшенням кількості Patriot для України - Єрмак

Київ • УНН

 • 358655 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Нідерланди працюватимуть над збільшенням кількості Patriot для України, передає УНН.

Нідерланди працюватимуть над збільшенням кількості Patriot для України - Єрмак

Цитата

"Уряд Нідерландів працюватиме над збільшенням кількості Patriot для України. Працюємо над відповідною коаліцією", - написав Єрмак.

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Нагадаємо

У квітні міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter підтвердив прибуття до України ЗРК Patriot.

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