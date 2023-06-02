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Нідерланди хочуть закупити для України десятки танків Leopard 1

Нідерланди хочуть закупити для України десятки танків Leopard 1

Київ • УНН

 • 468347 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Нідерланди хочуть придбати ще кілька десятків танків Leopard 1 та більше зенітних ракет Patriot для України. Про це пише УНН з посиланням на NL Times.

Деталі

Так, планується закупівля танків у швейцарського виробника. Однак, для цього спочатку необхідно отримати дозвіл від швейцарського уряду, який досі неохоче співпрацював у постачанні зброї.

Швейцарія, яка дотримується традиційної позиції нейтралітету, максимально трималася осторонь війни з росією. 

Як зазначається, на початку цього року Нідерланди разом із Німеччиною та Данією закупили для України щонайменше сотню бойових танків Leopard 1A5. Ці модернізовані танки купували безпосередньо у німецьких виробників. Там вони були на складі.

Тепер, Нідерланди мають намір придбати ще 96 одиниць Leopard 1 у швейцарської компанії Ruag.

Нагадаємо

У Міністерстві оборони повідомили, що на захист України стануть одні з найсучасніших БМП, а саме шведцькі броньовані машини CV-90.

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