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Нидерланды хотят закупить для Украины десятки танков Leopard 1

Нидерланды хотят закупить для Украины десятки танков Leopard 1

Киев • УНН

 • 468342 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Нидерланды хотят приобрести еще несколько десятков танков Leopard 1 и больше зенитных ракет Patriot для Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на NL Times.

Детали

Да, планируется закупка танков у швейцарского производителя. Однако, для этого сначала необходимо получить разрешение от швейцарского правительства, которое до сих пор неохотно сотрудничало в поставках оружия.

Швейцария, которая придерживается традиционной позиции нейтралитета, максимально держалась в стороне от войны с россией. 

Как отмечается, в начале этого года Нидерланды вместе с Германией и Данией закупили для Украины не менее сотни боевых танков Leopard 1A5. Эти модернизированные танки покупали непосредственно у немецких производителей. Там они были на складе.

Теперь, Нидерланды намерены приобрести еще 96 единиц Leopard 1 у швейцарской компании Ruag.

Напомним

В Министерстве обороны сообщили, что на защиту Украины станут одни из самых современных БМП, а именно шведские бронированные машины CV-90.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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