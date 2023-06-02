Нидерланды хотят закупить для Украины десятки танков Leopard 1

Детали

Да, планируется закупка танков у швейцарского производителя. Однако, для этого сначала необходимо получить разрешение от швейцарского правительства, которое до сих пор неохотно сотрудничало в поставках оружия.

Швейцария, которая придерживается традиционной позиции нейтралитета, максимально держалась в стороне от войны с россией.

Как отмечается, в начале этого года Нидерланды вместе с Германией и Данией закупили для Украины не менее сотни боевых танков Leopard 1A5. Эти модернизированные танки покупали непосредственно у немецких производителей. Там они были на складе.

Теперь, Нидерланды намерены приобрести еще 96 единиц Leopard 1 у швейцарской компании Ruag.

Напомним

В Министерстве обороны сообщили, что на защиту Украины станут одни из самых современных БМП, а именно шведские бронированные машины CV-90.