Нидерланды будут работать над увеличением количества Patriot для Украины - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нидерланды будут работать над увеличением количества Patriot для Украины, передает УНН.
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"Правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества Patriot для Украины. Работаем над соответствующей коалицией", - написал Ермак.
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Напомним
В апреле министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter подтвердил прибытие в Украину ЗРК Patriot.