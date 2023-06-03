Нидерланды будут работать над увеличением количества Patriot для Украины - Ермак

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"Правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества Patriot для Украины. Работаем над соответствующей коалицией", - написал Ермак.

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Напомним

В апреле министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter подтвердил прибытие в Украину ЗРК Patriot.