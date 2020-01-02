Нідерланди офіційно припинили використання назви "Голландія"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З січня 2020 року Нідерланди офіційно припинили використання назви "Голландія" для позначення держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію NOS.
З 1 січня компанії, влади, вузи і друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, відзначили в міністерстві закордонних справ Нідерландів.
Про рішення про офіційну відмову від назви "Голландія" в жовтні повідомили в МЗС Нідерландів. "Ми хочемо представник Нідерланди як відкриту, вигадливу і інклюзивну країну", - відзначали там. Прийнята захід спрямований на стимулювання експорту, туризму і спорту. Так, назва "Нідерланди" планують використовувати на Олімпійських іграх в Японії і конкурсі "Євробачення-2020", який пройде в Роттердамі.
Північна і Південна Голландія - дві з дванадцяти провінцій сучасних Нідерландів. З X по XVI століття Голландія була єдиним політичним утворенням і керувалася графами Голландії. Королівство Нідерландів утворилося після поразки Наполеона в битві при Ватерлоо в 1815 році.
Нагадаємо, у Нідерландах пояснили відмову від "Голландії" - асоціаціями з "кварталом червоних ліхтарів".