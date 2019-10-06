У Нідерландах пояснили відмову від "Голландії" - асоціаціями з "кварталом червоних ліхтарів"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Влада Нідерландів вирішили відмовитися від назви Голландія при просуванні країни за кордоном, через асоціації з наркотиками і “кварталом червоних ліхтарів”, пише УНН з посиланням на видання The Telegraph.
Як пише The Telegraph, влада Нідерландів хоче оновити образ країни серед туристів, які часто асоціюють її з наркотиками і “кварталом червоних ліхтарів” в Амстердамі. Крім цього, влада прагне перенаправити увагу туристів зі столиці на провінції.
У міністерстві закордонних справ Нідерландів The Guardian заявили, що хочуть створити образ “відкритої та інноваційної” країни.
Раніше стало відомо, що нова концепція національного брендингу буде представлена до кінця року. Її почнуть використовувати вже в 2020 році — зокрема, на конкурсі “Євробачення” в Роттердамі та на Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році. Крім того, національна футбольна команда перестане називатися Голландією на офіційних зустрічах.
Довідка: Голландія — область на заході Нідерландів, яка включає в себе провінції Північна і Південна Голландія. На їхній території знаходяться три найбільших міста країни: Амстердам, Роттердам і Гаага. За кордоном Нідерланди почали називати Голландією на початку XIX століття, тому що Північна і Південна Голландія були найбільш економічно розвиненими регіонами країни. Всього у Нідерландах 12 провінцій.