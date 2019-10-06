У Нідерландах пояснили відмову від "Голландії" - асоціаціями з "кварталом червоних ліхтарів"

Як пише The Telegraph, влада Нідерландів хоче оновити образ країни серед туристів, які часто асоціюють її з наркотиками і “кварталом червоних ліхтарів” в Амстердамі. Крім цього, влада прагне перенаправити увагу туристів зі столиці на провінції.

У міністерстві закордонних справ Нідерландів The Guardian заявили, що хочуть створити образ “відкритої та інноваційної” країни.

Раніше стало відомо, що нова концепція національного брендингу буде представлена ​​до кінця року. Її почнуть використовувати вже в 2020 році — зокрема, на конкурсі “Євробачення” в Роттердамі та на Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році. Крім того, національна футбольна команда перестане називатися Голландією на офіційних зустрічах.

Довідка: Голландія — область на заході Нідерландів, яка включає в себе провінції Північна і Південна Голландія. На їхній території знаходяться три найбільших міста країни: Амстердам, Роттердам і Гаага. За кордоном Нідерланди почали називати Голландією на початку XIX століття, тому що Північна і Південна Голландія були найбільш економічно розвиненими регіонами країни. Всього у Нідерландах 12 провінцій.