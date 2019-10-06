В Нидерландах объяснили отказ от "Голландии" - ассоциациями с "кварталом красных фонарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия при продвижении страны за рубежом, из-за ассоциации с наркотиками и “кварталом красных фонарей”, пишет УНН со ссылкой на издание The Telegraph.
Как пишет The Telegraph, власти Нидерландов хотят обновить образ страны среди туристов, которые часто ассоциируют ее с наркотиками и “кварталом красных фонарей” в Амстердаме. Помимо этого, власти стремятся перенаправить внимание туристов со столицы на провинции.
В министерстве иностранных дел Нидерландов The Guardian заявили, что хотят создать образ “открытой и инновационной” страны.
Ранее стало известно, что новая концепция национального брендинга будет представлена до конца года. Ее начнут использовать уже в 2020 году — в частности, на конкурсе “Евровидение” в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда перестанет называться Голландией на официальных встречах.
Справка: Голландия — область на западе Нидерландов, которая включает в себя провинции Северная и Южная Голландия. На их территории находятся три самых крупных города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага. За рубежом Нидерланды начали называть Голландией в начале XIX века, потому что Северная и Южная Голландия были самыми экономически развитыми регионами страны. Всего в Нидерландах 12 провинций.