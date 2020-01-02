Нидерланды официально прекратили использование названия "Голландия"

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отметили в министерстве иностранных дел Нидерландов.

О решении об официальном отказе от названия "Голландия" в октябре сообщили в МИДе Нидерландов. "Мы хотим представитель Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", — отмечали там. Принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта. Так, название "Нидерланды" планируют использовать на Олимпийских играх в Японии и конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.

Северная и Южная Голландия — две из двенадцати провинций современных Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим образованием и управлялась графами Голландии. Королевство Нидерландов образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

Напомним, в Нидерландах объяснили отказ от "Голландии" - ассоциациями с "кварталом красных фонарей".