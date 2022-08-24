"Нічого з білорусі не буде": Буданов про можливе вторгнення в Україну

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«Я особисто постійно всі ці місяці, а сьогодні у нас рівно півроку війни. Кажу, що нічого з білорусі не буде. І знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєння рф на території білорусі, інших загроз немає», - розповів Буданов.

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За його словами, всі чутки про можливий напад – це інформаційно-психологічна операція впливу країни-агресора на українців.

Окрім того, він зазначив, що ракети С300, які росія затягнула на кордони з білоруссю не призначені для ударів по землі. А тому їхня максимальна ефективна дальність в такому режимі сягатиме 35 км.

«Крім прикордонної смуги нема що ними вражати», - запевнив очільник ГУР.

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З території білорусі з початку вторгнення рф в Україну російські сили здійснювали бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускали ракети по території України.

Нащодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що окупаційні російські війська знову перемістили до білорусі свою протиповітряну оборону.

Також повідомлялося, що росія в терміновому порядку почала відновлювати свої бойові літаки у білорусі.