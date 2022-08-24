"Клоунада, просякнута кров'ю": в ОП відповіли на цинічне привітання лукашенка

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"Схоже, лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає "мирного неба", пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада, просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії", - написав Подоляк.

Нагадаємо

Білоруський диктатор олександр лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності та побажав “мирного неба” над головою, не згадавши про роль білорусі у війні росії проти українців.