лукашенко у привітанні України з Днем Незалежності побажав "мирного неба"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Білоруський правитель олександр лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності та побажав “мирного неба” над головою, не згадавши про роль білорусі у війні рф проти України. Заяву розмістили на сайті президента білорусі, пише УНН.
Цитата
лукашенко побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".
"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - йдеться у привітанні.
Додамо
З території білорусі з початку вторгнення рф в Україну російські сили здійснювали бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускали ракети по території України.
Нащодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що окупаційні російські війська знову перемістили до білорусі свою протиповітряну оборону.
Також повідомлялося, що росія в терміновому порядку почала відновлювати свої бойові літаки у білорусі.