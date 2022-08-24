"Ничего из беларуси не будет": Буданов о возможном вторжении в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что беларусь не будет вторгаться в Украину. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Я лично постоянно все эти месяцы, а сегодня у нас ровно полгода войны, говорю, что ничего из беларуси не будет. И снова повторяю вам, что сейчас особой какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружения россии на территории беларуси, других угроз нет», - рассказал Буданов.
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По его словам, все слухи о возможном нападении – это информационно-психологическая операция влияния страны-агрессора на украинцев.
Кроме того, он отметил, что ракеты С300, которые россия затянула на границы с беларусью, не предназначены для ударов по земле. Поэтому их максимальная эффективная дальность в таком режиме будет достигать 35 км.
«Помимо пограничной полосы нечего ими поражать», - заверил глава ГУР.
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Добавим
С территории беларуси с начала вторжения россии в Украину российские силы совершали боевые вылеты для бомбардировки украинских городов, а также запускали ракеты по территории Украины.
Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что оккупационные российские войска вновь переместили в беларусь свою противовоздушную оборону.
Также сообщалось, что россия в срочном порядке начала восстанавливать свои боевые самолеты в беларуси.