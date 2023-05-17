Нічним ударом рф по Миколаєву зачепило шість багатоповерхівок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Через нічний ракетний удар російських військ по Миколаєву є наслідки у шести багатоповерхівках, частково зруйнований торговельний центр та автосалон, є інші пошкодження. Деталі розповів мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.
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"Щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів. Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор. Згодом дам вам детальну інформацію", - написав Сєнкевич.
Щодо інших об’єктів, то, зі слів мера, частково зруйнований торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури.
"Наразі відомо про одну постраждалу людину", - зазначив посадовець.
Він вказав, що На місцях працюють комунальники. "Приберемо територію від уламків та сміття, зашиємо вікна", - зазначив мер.
Нагадаємо
В ОВА вказували, що внаслідок нічного ракетного удару рф у Миколаєві руйнувань зазнав торговельний центр та автосалон. Було відомо про одного постраждалого.
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав удару 2 ракетами “Калібр” по цивільній інфраструктурі Миколаєва.