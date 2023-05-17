Ночным ударом рф по Николаеву задело шесть многоэтажек

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"По меньшей мере 6 многоэтажек пострадали во время ночных обстрелов. Также сейчас специалисты администрации района обследуют частный сектор. Впоследствии дам вам подробную информацию", - написал Сенкевич.

Что касается других объектов, то, по словам мэра, частично разрушен торговый центр и автосалон, повреждены магазины и остановка общественного транспорта, есть попадания по объекту промышленной инфраструктуры.

"Сейчас известно об одном пострадавшем человеке", - отметил чиновник.

Он указал, что на местах работают коммунальщики. "Уберем территорию от обломков и мусора, зашьем окна", - отметил мэр.

Напомним

В ОВА указывали, что в результате ночного ракетного удара рф в Николаеве разрушениям подвергся торговый центр и автосалон. Было известно об одном пострадавшем.

По данным Генштаба, в прошедшие сутки враг нанес удар 2 ракетами “Калибр” по гражданской инфраструктуре Николаева.