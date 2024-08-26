Нічні обстріли Нікопольщини: російська армія двічі вдарила по мирним громадах
Київ • УНН
Російська армія обстріляла Нікопольщину артилерією вночі та вранці. Удари завдано по кількох громадах, також використано дрон-камікадзе. Постраждалих серед людей немає.
У ніч на сьогодні російська армія здійснила два артилерійські обстріли Нікопольщини. Спочатку під ударом опинилася Покровська громада, пізніше — районний центр. На щастя, постраждалих серед людей немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Терор продовжився і вранці. Артилерійські снаряди влучили по Покровській та Червоногригорівській громадах. По Мирівській громаді агресор завдав удару дроном-камікадзе. Наслідки цих атак ще уточнюються.
В області оголошено повітряну тривогу. Мешканців закликають реагувати на сповіщення про небезпеку і берегти себе та своїх близьких.
Російські війська атакували Нікополь: застосувавши дрони-камікадзе25.08.24, 07:45 • 25630 переглядiв