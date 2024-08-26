Ночные обстрелы Никопольщины: российская армия дважды ударила по мирным громадам

В ночь на сегодня российская армия осуществила два артиллерийских обстрела Никопольщины. Сначала под ударом оказалась Покровская громада, позже - районный центр. К счастью, пострадавших среди людей нет. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Террор продолжился и утром. Артиллерийские снаряды попали по Покровской и Червоногригорьевской громадах. По Мировской громаде агрессор нанес удар дроном-камикадзе. Последствия этих атак еще уточняются.

В области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают реагировать на оповещения об опасности и беречь себя и своих близких.

Російські війська атакували Нікополь: застосувавши дрони-камікадзе