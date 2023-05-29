Нічна масована атака рф: у ДСНС показали наслідки на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Рятувальники вночі у Львівській області гасили пожежу, яка виникла внаслідок нічної масованої атаки російських військ. У ДСНС показали фото, передає УНН.
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"Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в господарчій будівлі", - вказали у ДСНС.
Як повідомляється, повідомлення про пожежу в Золочівському районі надійшло до рятувальників 29 травня о 3:28. Пожежа виникла в дерев'яній господарчій будівлі. О 4:09 вогнеборці, як зазначається, локалізували пожежу та о 4:35 - ліквідували.
"Внаслідок пожежі вогнем знищено господарчу будівлю, пошкоджено кабіну трактора. Вогнеборцям вдалось запобігти від знищення вогнем 2 господарчих будівель та житлового будинку. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, у Львівській області у ніч на 29 збили ворожу ракету, через уламки згоріли господарська споруда та трактор.