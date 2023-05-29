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Ночная массированная атака рф: в ГСЧС показали последствия во Львовской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Спасатели ночью во Львовской области тушили пожар, который возник в результате ночной массированной атаки российских войск. В ГСЧС показали фото, передает УНН.

Детали

"В результате вражеского обстрела возник пожар в хозяйственной постройке", - указали в ГСЧС.

Как сообщается, сообщение о пожаре в Золочевском районе поступило к спасателям 29 мая в 3:28. Пожар возник в деревянной хозяйственной постройке. В 4:09 пожарные, как отмечается, локализовали пожар и в 4:35 - ликвидировали.

"В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, повреждена кабина трактора. Пожарным удалось уберечь от уничтожения огнем 2 хозяйственных построек и жилого дома. В результате происшествия никто из людей не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Напомним

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в Львовской области в ночь на 29 сбили вражескую ракету, из-за обломков сгорели хозяйственная постройка и трактор. 

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