Ночная массированная атака рф: в ГСЧС показали последствия во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Спасатели ночью во Львовской области тушили пожар, который возник в результате ночной массированной атаки российских войск. В ГСЧС показали фото, передает УНН.
Детали
"В результате вражеского обстрела возник пожар в хозяйственной постройке", - указали в ГСЧС.
Как сообщается, сообщение о пожаре в Золочевском районе поступило к спасателям 29 мая в 3:28. Пожар возник в деревянной хозяйственной постройке. В 4:09 пожарные, как отмечается, локализовали пожар и в 4:35 - ликвидировали.
"В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, повреждена кабина трактора. Пожарным удалось уберечь от уничтожения огнем 2 хозяйственных построек и жилого дома. В результате происшествия никто из людей не пострадал", - сообщили в ГСЧС.
Напомним
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в Львовской области в ночь на 29 сбили вражескую ракету, из-за обломков сгорели хозяйственная постройка и трактор.