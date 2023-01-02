Нічна атака дронів на Київщину: з'явилися фото наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора оприлюднив фото наслідків атаки російських окупантів в ніч проти 2 січня на Київську область за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, інформація наразі уточнюється.
На місцях подій працюють прокурори та слідчі, які документують порушення норм міжнародного гуманітарного права країною-агресором.
Доповнення
2 січня окупанти запустили кілька дронів-камікадзе. Українською протиповітряною обороною за ніч знищено 39 дронів-камікадзе типу Shahed, також збито два безпілотники "Орлан-10" та ракету Х-59.
Внаслідок ударів в Київській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. У столиці ввели аварійні відключення світла.