Ночная атака дронов на Киевскую область: появились фото последствий

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«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, информация уточняется.

На местах событий работают прокуроры и следователи, документирующие нарушение норм международного гуманитарного права страной-агрессором.

Дополнение

2 января оккупанты запустили несколько дронов-камикадзе. Украинской противовоздушной обороной за ночь уничтожено 39 дронов-камикадзе типа Shahed, также сбиты два беспилотника "Орлан-10" и ракета Х-59.

В результате ударов в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры. В столице ввели аварийные отключения света.