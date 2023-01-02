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Ночная атака дронов на Киевскую область: появились фото последствий

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Офис Генерального прокурора обнародовал фото последствий атаки российских оккупантов в ночь на 2 января на Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали 

В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, информация уточняется.

На местах событий работают прокуроры и следователи, документирующие нарушение норм международного гуманитарного права страной-агрессором.

Дополнение

2 января оккупанты запустили несколько дронов-камикадзе. Украинской противовоздушной обороной за ночь уничтожено 39 дронов-камикадзе типа Shahed, также сбиты два беспилотника "Орлан-10" и ракета Х-59.

В результате ударов в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры. В столице ввели аварийные отключения света.

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