Нічна атака дронів на Київщину: є пошкодження критичної інфраструктури

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"Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів - черговий акт тероризму від рф. Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, постраждалих немає", - написав Кулеба.

Усі служби на місцях. Працюють над ліквідацією наслідків масованої атаки, додав він.

Доповнення

Над столицею вночі було збито 22 повітряні цілі.