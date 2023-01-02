Нічна атака дронів на Київщину: є пошкодження критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Київській області внаслідок нічної атаки дронів російських військ є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у понеділок, 2 січня, Telegram, пише УНН.
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"Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів - черговий акт тероризму від рф. Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, постраждалих немає", - написав Кулеба.
Усі служби на місцях. Працюють над ліквідацією наслідків масованої атаки, додав він.
Доповнення
Над столицею вночі було збито 22 повітряні цілі.