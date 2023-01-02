Ночная атака дронов на Киевскую область: есть повреждения критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киевской области в результате ночной атаки дронов российских войск есть повреждение объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в понедельник, 2 января, Telegram, пишет УНН.
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"Киевская область вторую ночь подряд отбивает атаки дронов - очередной акт терроризма от россии. В результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома. Предварительно, пострадавших нет", - написал Кулеба.
Все службы на местах. Работают над ликвидацией последствий массированной атаки, добавил он.
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Над столицей ночью было сбито 22 воздушные цели.