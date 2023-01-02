Ночная атака дронов на Киевскую область: есть повреждения критической инфраструктуры

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"Киевская область вторую ночь подряд отбивает атаки дронов - очередной акт терроризма от россии. В результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома. Предварительно, пострадавших нет", - написал Кулеба.

Все службы на местах. Работают над ликвидацией последствий массированной атаки, добавил он.

Дополнение

Над столицей ночью было сбито 22 воздушные цели.