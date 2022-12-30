Нічна атака дронів на Київ: в ОП показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимшенко показав у Telegram наслідки нічної ворожої атаки на Київ дронами-камікадзе типу "Shahed", пише УНН.
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"Київ. Безпілотник «Shahed» влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували", - повідомив Тимошенко.
Деталі
Пошкоджено, за даними представника ОП, дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1-го по 5-ий поверхи.
Інформації про постраждалих немає.
Доповнення
Київ уночі російські війська атакували 7 дронами-камікадзе, усі їх знищено.