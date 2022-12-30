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Нічна атака дронів на Київ: в ОП показали наслідки

Нічна атака дронів на Київ: в ОП показали наслідки

Київ • УНН

 • 444998 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимшенко показав у Telegram наслідки нічної ворожої атаки на Київ дронами-камікадзе типу "Shahed", пише УНН.

Цитата

"Київ. Безпілотник «Shahed» влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували", - повідомив Тимошенко.

Деталі

Пошкоджено, за даними представника ОП, дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1-го по 5-ий поверхи.

Інформації про постраждалих немає.

Доповнення

Київ уночі російські війська атакували 7 дронами-камікадзе, усі їх знищено.

Українські Національні Новини

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