Нічна атака дронів на Київ: в ОП показали наслідки

Цитата

"Київ. Безпілотник «Shahed» влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували", - повідомив Тимошенко.

Деталі

Пошкоджено, за даними представника ОП, дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1-го по 5-ий поверхи.

Інформації про постраждалих немає.

Доповнення

Київ уночі російські війська атакували 7 дронами-камікадзе, усі їх знищено.