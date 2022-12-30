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14:16 • 20373 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Ночная атака дронов на Киев: в ОП показали последствия

Ночная атака дронов на Киев: в ОП показали последствия

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимшенко показал в Telegram последствия ночной вражеской атаки на Киев дронами-камикадзе типа "Shahed", пишет УНН.

Цитата

"Киев. Беспилотник «Shahed» попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали", - сообщил Тимошенко.

Детали

Повреждены, по данным представителя ОП, девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1-го по 5-ый этажи.

Информации о пострадавших нет.

Дополнение

Киев ночью российские войска атаковали 7 дронами-камикадзе, все они уничтожены.

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