Ночная атака дронов на Киев: в ОП показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимшенко показал в Telegram последствия ночной вражеской атаки на Киев дронами-камикадзе типа "Shahed", пишет УНН.
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"Киев. Беспилотник «Shahed» попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали", - сообщил Тимошенко.
Детали
Повреждены, по данным представителя ОП, девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1-го по 5-ый этажи.
Информации о пострадавших нет.
Дополнение
Киев ночью российские войска атаковали 7 дронами-камикадзе, все они уничтожены.