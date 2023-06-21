Нічна атака дронами на Хмельниччину: уламки впали на гараж та господарчу будівлю, без жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Під час нічної атаки російських військ ударними дронами у Хмельницькій області уламки впали на гараж та господарчу будівлю, жертв немає, повідомили у середу у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних сил на Хмельниччині", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
"Уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає", - повідомили в ОВА.
Як вказано, працюють усі відповідні служби. "Підрозділи ДСНС ліквідували займання", - зазначили в ОВА.
Доповнення
Усі шість іранських безпілотників, які цієї ночі атакували Україну з північного напрямку, були збиті над Хмельницькою областю.