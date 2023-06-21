Ночная атака дронами на Хмельницкую область: обломки упали на гараж и хозяйственную постройку, без жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во время ночной атаки российских войск ударными дронами в Хмельницкой области обломки упали на гараж и хозяйственное здание, жертв нет, сообщили в среду в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, во время воздушной тревоги, враг пытался нанести удар по нашей области. 6 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой области", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
"Обломки упали на гараж и хозяйственную постройку в одной из громад области. Пострадавших и погибших нет", - сообщили в ОВА.
Как указано, работают все соответствующие службы. "Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание", - отметили в ОВА.
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Все шесть иранских беспилотников, которые этой ночью атаковали Украину с северного направления, были сбиты над Хмельницкой областью.