Ночная атака дронами на Хмельницкую область: обломки упали на гараж и хозяйственную постройку, без жертв

Детали

"Сегодня, во время воздушной тревоги, враг пытался нанести удар по нашей области. 6 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой области", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

"Обломки упали на гараж и хозяйственную постройку в одной из громад области. Пострадавших и погибших нет", - сообщили в ОВА.

Как указано, работают все соответствующие службы. "Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание", - отметили в ОВА.

Дополнение

Все шесть иранских беспилотников, которые этой ночью атаковали Украину с северного направления, были сбиты над Хмельницкой областью.