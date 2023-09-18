Нічна атака армії рф на Одещину: зафіксовано влучення в рекреаційну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Вночі ворог атакував південні регіони України кількома хвилями ударних дронів. Армія рф влучила в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади, ніхто не постраждав, повідомляють Сили оборони півдня, пише УНН.
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“Під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади”, - йдеться у повідомленні.
Як наслідок виникла пожежа, яку було ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.
Силами протиповітряної оборони було збито 18 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-136/131»: 11 – над Одещиною, 5 – над Миколаївщиною, 2 – над Кіровоградщиною.
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