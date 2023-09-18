Ночная атака армии рф на Одесскую область: зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Ночью врач атаковал южные регионы Украины несколькими волнами ударных дронов. Армия рф попала в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины, никто не пострадал, сообщают Силы обороны юга, пишет УНН.
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“Под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины”, - говорится в сообщении.
В результате возник пожар, который был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.
Силами противовоздушной обороны было сбито 18 беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed-136/131»: 11 – над Одесской областью, 5 – над Николаевской областью, 2 – над Кировоградской областью.
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