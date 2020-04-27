Ніч на неділю у Києві виявилась рекордно дощовою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У ніч на неділю, 26 квітня в Києві зафіксували рекордну кількість опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 квітня в Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж це було у 1987 році”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в більшості інших регіонів Київщини опадів випало значно менше, зокрема в Чорнобилі лише 0,1 мм.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до кінця квітня.
Як повідомлялося, у Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 27 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.