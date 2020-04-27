Ночь на воскресенье в Киеве оказалась рекордно дождевой

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42870 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86594 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103068 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129188 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129480 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173395 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121972 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104950 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ночь на воскресенье, 26 апреля в Киеве зафиксировали рекордное количество осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем это было в 1987 году”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в большинстве других регионов Киевской области осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца апреля.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 27 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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