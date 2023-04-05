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Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів

Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів

Київ • УНН

 • 571040 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови ОВА.

Цитата
"Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих обстрілів. Слава ЗСУ!Ситуація в області стабільна та контрольована", - повідомив Лисак.

Доповнення

Вчора, 5 квітня, впродовж дня російські загарбники обстріляли три громади Сумської області, а саме Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську.

Українські Національні Новини

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