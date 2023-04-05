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путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

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13 марта, 13:40 • 125370 просмотра

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Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов

Киев • УНН

 • 571040 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram председателя ОГА.

Цитата
"Ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских обстрелов. Слава ВСУ!" Ситуация в области стабильная и контролируемая", - сообщил Лысак.

Дополнение

Вчера, 5 апреля, в течение дня российские захватчики обстреляли три громады Сумской области, а именно Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую.

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