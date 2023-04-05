Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов

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"Ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских обстрелов. Слава ВСУ!" Ситуация в области стабильная и контролируемая", - сообщил Лысак.

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Вчера, 5 апреля, в течение дня российские захватчики обстреляли три громады Сумской области, а именно Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую.