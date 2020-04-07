Незважаючи на явну перевагу, "Шахтар" підтримує відновлення чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився думкою про варіанти закінчення сезону УПЛ, передає УНН.
Так, в інтерв'ю програми "Великий футбол" Палкін зазначив, що ФК підтримує відновлення чемпіонату України. І додав, що будь-яке підсумкове рішення на клуб не вплине, оскільки "Шахтар" вже випереджає своїх суперників на багато очок.
"Звичайно, ми хочемо дограти чемпіонат. Але наскільки ситуація нам дозволить це зробити - складно сказати. Сьогодні неможливо спрогнозувати навіть на тиждень. Коли ми зрозуміємо, що це неможливо, тоді потрібно сідати і обговорювати з УПЛ і УАФ, де ми поставимо крапку. Думок дуже багато.
У нас навіть некоректно питати, тому що ми випереджаємо набагато очок наших суперників. Будь-яке рішення на нас ніяк не вплине. Підливати масла у вогонь на даному етапі не варто. Ми віримо, що закінчимо нормально чемпіонат. Якщо не вийде - рішення буде за УАФ і УПЛ", - підкреслив він.
Зазначимо, "Шахтар" має 13-очковий відрив від "Зорі" і "Динамо" в УПЛ.
Нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко відновлення національного турніру назвав "одним з головних пріоритетів Асоціації".
За словами генсека УАФ Юрія Запісоцького, УЄФА сьогодні розглядає кілька варіантів відновлення єврокубків, і не виключено, що можливість дограти турніри з'явитися у липні-серпні.