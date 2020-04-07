Несмотря на явное преимущество, "Шахтер" поддерживает возобновление чемпионата Украины

Так, в интервью программы "Великий футбол" Палкин отметил, что ФК поддерживает возобновление чемпионата Украины. И добавил, что любое итоговое решение на клуб не повлияет, поскольку "Шахтер" уже опережает своих соперников на много очков.

"Конечно, мы хотим доиграть чемпионат. Но насколько ситуация нам позволит это сделать – сложно сказать. Сегодня невозможно спрогнозировать даже на неделю. Когда мы поймем, что это невозможно, тогда нужно садиться и обсуждать с УПЛ и УАФ, где мы поставим точку. Мнений очень много.

У нас даже некорректно спрашивать, потому что мы опережаем намного очков наших соперников. Любое решение на нас никак не повлияет. Подливать масла в огонь на данном этапе не стоит. Мы верим, что закончим нормально чемпионат. Если не получится – решение будет за УАФ и УПЛ", - подчеркнул он.

Отметим, "Шахтер" имеет 13-очковый отрыв от "Зари" и "Динамо" в УПЛ.

Напомним, президент УАФ Андрей Павелко возобновление национального турнира назвал "одним из главных приоритетов Ассоциации".

По словам генсека УАФ Юрия Записоцкого, УЕФА сегодня рассматривает несколько вариантов восстановления еврокубков, и не исключено, что возможность доиграть турниры появиться в июле-августе.