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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72009 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85121 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98163 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95381 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Несмотря на явное преимущество, "Шахтер" поддерживает возобновление чемпионата Украины

Несмотря на явное преимущество, "Шахтер" поддерживает возобновление чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 10622 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о вариантах окончания сезона УПЛ, передает УНН.

Так, в интервью программы "Великий футбол" Палкин отметил, что ФК поддерживает возобновление чемпионата Украины. И добавил, что любое итоговое решение на клуб не повлияет, поскольку "Шахтер" уже опережает своих соперников на много очков.

"Конечно, мы хотим доиграть чемпионат. Но насколько ситуация нам позволит это сделать – сложно сказать. Сегодня невозможно спрогнозировать даже на неделю. Когда мы поймем, что это невозможно, тогда нужно садиться и обсуждать с УПЛ и УАФ, где мы поставим точку. Мнений очень много.

У нас даже некорректно спрашивать, потому что мы опережаем намного очков наших соперников. Любое решение на нас никак не повлияет. Подливать масла в огонь на данном этапе не стоит. Мы верим, что закончим нормально чемпионат. Если не получится – решение будет за УАФ и УПЛ", - подчеркнул он.

Отметим, "Шахтер" имеет 13-очковый отрыв от "Зари" и "Динамо" в УПЛ.

Напомним, президент УАФ Андрей Павелко возобновление национального турнира назвал "одним из главных приоритетов Ассоциации".

По словам генсека УАФ Юрия Записоцкого, УЕФА сегодня рассматривает несколько вариантов восстановления еврокубков, и не исключено, что возможность доиграть турниры появиться в июле-августе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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