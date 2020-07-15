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Незаконно утримуваним у РФ українцям не надають медичну допомогу - Денісова

Незаконно утримуваним у РФ українцям не надають медичну допомогу - Денісова

Київ • УНН

 • 12700 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. На незаконно утримуваних у РФ українців здійснюють тиск та не надають необхідну медичну допомогу. Про це Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Російська влада своїми діями демонструє світові, що не збирається припиняти знищення руху опору їхній окупаційній владі! Адміністрації установ Федеральної служби виконання покарань РФ, де утримуються Енвер Омеров, Джеміль Гафаров та Володимир Дудка, здійснюють тиск на наших співгромадян, не надаючи належну медичну допомогу та лікування", - зазначає вона.

Так, за її словами, під час сьогоднішнього судового засідання документи, надані стороною захисту, щодо стану здоров'я Джеміля Гафарова, який має II групу інвалідності, не були враховані судом під час розгляду апеляційної скарги.

"Життя та здоров'я Джеміля під загрозою. Він потребує невідкладного проведення кваліфікованого медичного обстеження", - додає Денісова.

Омбудсмен наголошує, що ненадання своєчасної та належної медичної допомоги прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

"Кримський татарин Муслім Алієв відмовився голосувати під час всеросійського референдуму, бо не визнає себе громадянином Росії, проте адміністрація "ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ростовской области" вважає інакше. За відмову українського політв'язня поміщено до камери без вікон з пліснявою, де неможливо вільно дихати. Так окупант розправляється з "незгодними", - додає вона.

Повідомляється, що судова колегія Третього апеляційного суду загальної юрисдикції Російської Федерації відхилила клопотання Яшара Муедінова про надання йому перекладача та можливості висловлюватися в судовому засіданні рідною кримськотатарською мовою, що порушує положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, і статті 18, 59 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації.

"Невідкладно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, зокрема забезпечити належні умови тримання та надання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, а також забезпечити право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу та відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України, які незаконно утримуються країною-окупантом", - додала Денісова.

Нагадаємо, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової з закликом надати медичну допомогу та покращити умови утримуваних в російському ШІЗО кримських татар.

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