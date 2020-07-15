Незаконно удерживаемым в РФ украинцам не предоставляют медицинскую помощь - Денисова

"Российская власть своими действиями демонстрирует миру, что не собирается прекращать уничтожение сопротивления их оккупационной власти! Администрации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ, где содержатся Энвер Омеров, Джемиль Гафаров и Владимир Дудка, оказывают давление на наших сограждан, не оказывая надлежащую медицинскую помощь и лечение", - отмечает она.

Так, по ее словам, во время сегодняшнего судебного заседания документы, предоставленные стороной защиты, о состоянии здоровья Джемиля Гафарова, который имеет II группу инвалидности, не были учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы.

"Жизнь и здоровье Джемиля под угрозой. Он требует безотлагательного проведения квалифицированного медицинского обследования", - добавляет Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что непредоставление своевременной и надлежащей медицинской помощи приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и является нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Крымский татарин Муслим Алиев отказался голосовать во время всероссийского референдума, потому что не признает себя гражданином России, однако администрация "ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ростовской области" считает иначе. За отказ украинский политзаключенный помещен в камеру без окон с плесенью, где невозможно свободно дышать. Так оккупант расправляется с "несогласными", - добавляет она.

Сообщается, что судебная коллегия Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Российской Федерации отклонила ходатайство Яшара Муединова о предоставлении ему переводчика и возможности высказываться в судебном заседании на родном крымскотатарском языке, что нарушает положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и статьи 18, 59 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации.

"Безотлагательно обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, в частности обеспечить надлежащие условия содержания и предоставления надлежащей медицинской помощи в соответствии с международными стандартами, а также обеспечить право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Призываю представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния и отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются страной-оккупантом", - добавила Денисова.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с призывом оказать медицинскую помощь и улучшить условия содержащихся в российском ШИЗО крымских татар.