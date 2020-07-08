Незаконна майстерня зброї в одному з київських заводів: справу передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. До Солом’янського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно учасників злочинної групи, яких підозрюють у виготовленні та збуті зброї та вибухих речовин. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим.
“Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох громадян України, які обвинувачуються у вчиненні організованою злочинною групою цілого ряду злочинів пов’язаних із незаконним виготовленням, переробкою вогнепальної зброї та вибухових речовин за ч. 3 ст. 263-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що обвинувальний акт відносно трьох осіб скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду справи по суті.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що троє громадян України організували в приміщенні одного з київських заводів майстерню, де незаконно виготовляли та зберігали вогнепальну зброю, вибухові речовини, бойові припаси, які у подальшому незаконно збували на території України.
“Зокрема, керівник угрупування налагодив механізм щодо виготовлення, забезпечення виробничого процесу, безпеку та конспірацію під час передачі вогнепальної зброї та вибухових речовин. У ході слідства зібрано докази протиправної діяльності кожного учасника організованої злочинної групи”, — зазначається в повідомленні.
Також, за результатами обшуків в приміщенні майстерні, місцях зберігання зброї, а також житлових приміщеннях фігурантів злочинної діяльності, виявлено та вилучено 4 гранатомети, 30 гранат, 2 вогнемети, 3 кг вибухової речовини “С4” (пластид), 3 електродетонатори, 6 гвинтівок, 3 одиниці автоматичної зброї, 37 пістолетів, 2 крупнокаліберні снаряди, близько 14 780 боєприпасів різного калібру.
Нагадаємо, у Миколаєві двоє ексвійськових ЗСУ незаконно збували зброю.