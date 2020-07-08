Незаконная мастерская оружия в одном из киевских заводов: дело передали в суд

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В Соломенский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении участников преступной группы, подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия и взрывчатых веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении трех граждан Украины, которые обвиняются в совершении организованной преступной группой целого ряда преступлений, связанных с незаконным изготовлением, переработкой огнестрельного оружия и взрывчатых веществ по ч. 3 ст. 263-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении трех лиц направлено в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения дела по существу.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что трое граждан Украины организовали в помещении одного из киевских заводов мастерскую, где незаконно изготавливали и хранили огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, которые в дальнейшем незаконно сбывали на территории Украины.

"В частности, руководитель группировки наладил механизм по изготовлению, обеспечению производственного процесса, безопасность и конспирацию при передаче огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В ходе следствия собраны доказательства противоправной деятельности каждого участника организованной преступной группы", - отмечается в сообщении.

Также, по результатам обысков в помещении мастерской, местах хранения оружия, а также жилых помещениях фигурантов преступной деятельности, обнаружено и изъято 4 гранатомета, 30 гранат, 2 огнеметы, 3 кг взрывчатого вещества "С4" (пластид), 3 электродетонатора, 6 винтовок, 3 единицы автоматического оружия, 37 пистолетов, 2 крупнокалиберные снаряды, около 14 780 боеприпасов различного калибра.

Напомним, в Николаеве двое экс-военных ВСУ незаконно сбывали оружие.

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