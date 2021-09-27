Незабаром в “Дії” можна буде оформити договір купівлі-продажу автомобіля онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На порталі "Дія" незабаром з'явиться послуга оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головний сервісний центру Міністерства внутрішніх справ.
Цитата
"Найближчим часом автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Дане нововведення передбачено постановою Кабінету міністрів України від 22 вересня № 1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що послуга буде доступна для громадян в Електронному кабінеті водія та на єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія".
Таким чином, продавець і покупець, після авторизації будуть заповнювати договір про купівлю-продаж автомобіля в електронному вигляді. Після цього документ автоматично передається в сервісний центр МВС для проведення всіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.
Після позитивної обробки адміністратором продавець і покупець будуть проставляти кваліфіковані електронні підписи і договір про купівлю-продаж авто буде вважатися укладеним.
Нововведення буде реалізовано сервісними центрами МВС України протягом пів року після набрання чинності даної урядової постанови.
Додамо
15 вересня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати розмитнення автомобілів через онлайн-сервіс державних послуг “Дія”.
Також уряд прийняв рішення щодо проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв онлайн.