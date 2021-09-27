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Вскоре в "Дії" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн

Вскоре в "Дії" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн

Киев  •  УНН

 • 73660 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. На портале "Дія" вскоре появится услуга оформления договора купли-продажи автомобиля онлайн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

Цитата

"В ближайшее время автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что услуга будет доступна для граждан в Электронном кабинете водителя и на едином государственном веб-портале электронных услуг "Дія".

Таким образом, продавец и покупатель, после авторизации будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде. После этого документ автоматически передается в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрами.

После положительной обработки администратором продавец и покупатель будут проставлять квалифицированные электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.

Нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД Украины в течение полугода после вступления в силу данного правительственного постановления.

Добавим

15 сентября Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит осуществлять растаможку автомобилей через онлайн-сервис государственных услуг "Дія".

Также правительство приняло решение о прохождении подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей онлайн.

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