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Незабаром буде анонсована дата засідання Комісії стратегічного партнерства України та США: Кулеба привідкрив деталі заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Дата засідання комісії стратегічного партнерства України та США вже визначена і буде оголошена незабаром, комісія збереться у Вашингтоні, куди поїде низка українських чиновників. Про це заявив на брифінгу у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Незабаром буде анонсована дата засідання Комісії стратегічного партнерства України та США: Кулеба привідкрив деталі заходу

Цитата

“Дата (засідання комісії — ред.) визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно зі США. Засідання відбудеться у Вашингтоні, і відповідно це буде мій візит до (Держсекретаря США — ред.) Ентоні Блінкена. Але я не полечу туди один: оскільки йдеться про засідання комісії, це буде дуже серйозний, складний візит. Полетять представники різних міністерств, відомств, і я, скажімо так, не буду єдиним членом уряду, який відвідає США в рамках засідання комісії стратегічного партнерства”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, Україна націлена на максимальний результат та щільно працює з американськими колегами. Наразі завершується опрацювання спільної оновленої хартії стратегічного партнерства, яку доручили ухвалити президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський, додав він.

Контекст

1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена.

За підсумками зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній було зазначено, серед іншого, що Україна й Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття.

Засідання Комісії стратегічного партнерства мала відбутись восени поточного року.

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