В скором времени будет анонсирована дата заседания Комиссии стратегического партнерства Украины и США: Кулеба открыл детали мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Дата заседания комиссии стратегического партнерства Украины и США уже определена и будет объявлена в скором времени, комиссия соберется в Вашингтоне, куда поедет ряд украинских чиновников. Об этом заявил на брифинге в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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“Дата (заседание комиссии — ред.) определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит к (Госсекретарю США — ред.) Энтони Блинкену. Но я не полечу туда один: поскольку речь идет о заседании комиссии, это будет серьезный, сложный визит. Полетят представители разных министерств, ведомств, и я, скажем так, не буду единственным членом правительства, который посетит США в рамках заседания комиссии стратегического партнерства”, — сказал министр.
Детали
По словам Кулебы, Украина нацелена на максимальный результат и работает с американскими коллегами. В настоящее время завершается проработка совместной обновленной хартии стратегического партнерства, которую поручили принять президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский, добавил он.
Контекст
1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена.
По итогам встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В нем было отмечено, что Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.
Заседание Комиссии стратегического партнерства должно было состояться осенью текущего года.