В скором времени будет анонсирована дата заседания Комиссии стратегического партнерства Украины и США: Кулеба открыл детали мероприятия

Цитата

“Дата (заседание комиссии — ред.) определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит к (Госсекретарю США — ред.) Энтони Блинкену. Но я не полечу туда один: поскольку речь идет о заседании комиссии, это будет серьезный, сложный визит. Полетят представители разных министерств, ведомств, и я, скажем так, не буду единственным членом правительства, который посетит США в рамках заседания комиссии стратегического партнерства”, — сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, Украина нацелена на максимальный результат и работает с американскими коллегами. В настоящее время завершается проработка совместной обновленной хартии стратегического партнерства, которую поручили принять президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский, добавил он.

Контекст

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена.

По итогам встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В нем было отмечено, что Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.

Заседание Комиссии стратегического партнерства должно было состояться осенью текущего года.