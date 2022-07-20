Нейтральність інших країн дозволила путіну почати другу хвилю захоплення – Зеленський

Деталі

"Мав розмову з президентом Бразилії, і я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Давайте уявимо Другу світову війну. Багато лідерів спочатку були нейтральними, що дало можливість фашизму “з’їсти” половину Європи, іти все далі і захопити всю Європу. Не можна бути десь посередині, не можна бути посередником у війні. Тут війна росії проти народу України, бо вони на нашій території. Ми не зустрілися, тому що одна країна оголосила війну іншій країні. Одна країна 8 років тому захопила частину нашої території і багато хто став посередником і зберігав нейтральність. Це дозволило росії почати другу хвилю захоплення", – наголосив Зеленський.

Він додав, що народу України потрібна підтримка Бразилії. І якщо завтра Бразилія опиниться в тій самій ситуації, Україна не буде нейтральною.

"Незважаючи на історію наших стосунків з тією державою, яка порушить ваш суверенітет, захопить території, вбиватиме людей, гвалтуватиме жінок і катуватиме дітей, як я можу сказати, що я в нейтральності. Я не маю права, це сучасний світ. Нейтральністю ми даємо можливість путіну думати, що він не наодинці в цьому світі. Наш товарообіг, двосторонні відносини – все це буде розвиватися. Але це другорядне, тому що все базується на повазі людей до людей, країни до країни, лідера до лідера. Якщо є повага, то є і відносини, і економіка, і екологія, і енергетика, є проблеми, які 100% подолаємо", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський закликав усіх, хто може, доносити на окуповану територію реальну інформацію, підтримувати наших людей та поширювати там правду.