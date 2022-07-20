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Нейтральность других стран позволила путину начать вторую волну захвата – Зеленский

Нейтральность других стран позволила путину начать вторую волну захвата – Зеленский

Киев • УНН

 • 151867 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью латиноамериканскому медиа. В эфире бразильского телеканала Globo он рассказал, почему лидерам стран нельзя сохранять нейтральность во время войны россии против Украины, передает УНН.

Детали

"Имел разговор с президентом Бразилии, и я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Давайте представим Вторую мировую войну. Многие лидеры сначала были нейтральными, что дало возможность фашизму “съесть” половину Европы, идти все дальше и захватить всю Европу. Нельзя быть где-то посередине, нельзя быть посредником в войне. Тут война россии против народа Украины, потому что они на нашей территории. Мы не встретились, потому что одна страна объявила войну другой стране. Одна страна 8 лет назад захватила часть нашей территории, и многие стали посредником и сохраняли нейтральность. Это позволило россии начать вторую волну захвата", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что народу Украины нужна поддержка Бразилии. И если завтра Бразилия окажется в той же ситуации, Украина не будет нейтральной.

"Несмотря на историю наших отношений с тем государством, которое нарушит ваш суверенитет, захватит территории, будет убивать людей, будет насиловать женщин и пытать детей, как я могу сказать, что я в нейтральности. Я не имею права, это современный мир. Нейтральностью мы даем возможность путину думать, что он не одинок в этом мире. Наш товарооборот, двусторонние отношения – все это будет развиваться. Но это второстепенно, потому что все базируется на уважении людей к людям, страны к стране, лидеру к лидеру. Если есть уважение, то есть и отношения, и экономика, и экология, и энергетика, есть проблемы, которые 100% преодолеем", – отметил Зеленский.

Напомним

Зеленский призвал всех, кто может доносить на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживать наших людей и распространять там правду.

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