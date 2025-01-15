Невідомий в одному з бомбосховищ Херсона побив людей під час тривоги
Київ • УНН
В одному з бомбосховищ Херсона невідомий чоловік побив людей під час повітряної тривоги. Охоронець зупинив нападника, поліція відкрила справу, а потерпілим надали медичну допомогу.
В одному з бомбосховищ Херсона під час повітряної тривоги невідомий побив людей, які на той момент там перебували, передає УНН із посиланням на Херсонську МВА.
Сьогодні ввечері в одному з бомбосховищ Херсона невідомий чоловік побив мешканців, які на той момент перебували там під час повітряної тривоги. Чоловіка зупинив та стримував охоронець
За даними МВА, медики та поліцейські, що прибули на виклик, надали допомогу потерпілим та затримали нападника.
Правоохоронці опитали всіх свідків і потерпілих. Охоронець написав заяву до поліції. Завтра він проходитиме судмедекспертизу для зняття побоїв.
Відкрито справу щодо цього інциденту, додали в МВА.
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