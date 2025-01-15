Невідомий в одному з бомбосховищ Херсона побив людей під час тривоги

В одному з бомбосховищ Херсона під час повітряної тривоги невідомий побив людей, які на той момент там перебували, передає УНН із посиланням на Херсонську МВА.

Сьогодні ввечері в одному з бомбосховищ Херсона невідомий чоловік побив мешканців, які на той момент перебували там під час повітряної тривоги. Чоловіка зупинив та стримував охоронець