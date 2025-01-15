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Невідомий в одному з бомбосховищ Херсона побив людей під час тривоги

Київ • УНН

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В одному з бомбосховищ Херсона невідомий чоловік побив людей під час повітряної тривоги. Охоронець зупинив нападника, поліція відкрила справу, а потерпілим надали медичну допомогу.

В одному з бомбосховищ Херсона під час повітряної тривоги невідомий побив людей, які на той момент там перебували, передає УНН із посиланням на Херсонську МВА.

Сьогодні ввечері в одному з бомбосховищ Херсона невідомий чоловік побив мешканців, які на той момент перебували там під час повітряної тривоги. Чоловіка зупинив та стримував охоронець 

- йдеться у повідомленні.

За даними МВА, медики та поліцейські, що прибули на виклик, надали допомогу потерпілим та затримали нападника.

Правоохоронці опитали всіх свідків і потерпілих. Охоронець написав заяву до поліції. Завтра він проходитиме судмедекспертизу для зняття побоїв.

Відкрито справу щодо цього інциденту, додали в МВА.

Гучно слухав музику в автобусі: чоловік порізав бритвою обличчя 17-річного хлопця15.01.25, 15:12 • 40965 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
khersonХерсон

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