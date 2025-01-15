Неизвестный в одном из бомбоубежищ Херсона избил людей во время тревоги

В одном из бомбоубежищ Херсона во время воздушной тревоги неизвестный избил людей, которые на тот момент там находились, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Сегодня вечером в одном из бомбоубежищ Херсона неизвестный мужчина избил жителей, которые на тот момент находились там во время воздушной тревоги. Мужчину остановил и сдерживал охранник - говорится в сообщении.

По данным ГВА, медики и полицейские, прибывшие на вызов, оказали помощь пострадавшим и задержали нападавшего.

Правоохранители опросили всех свидетелей и потерпевших. Охранник написал заявление в полицию. Завтра он будет проходить судмедэкспертизу для снятия побоев.

Открыто дело по этому инциденту, добавили в МВА.

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