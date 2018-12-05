Невідомі повідомили про замінування ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Вчора невідомі повідомили про те, що будівлю Верховної Ради заміновано. Про це УНН розповіли у поліції.
О 17 годині 4 грудня до Печерського райуправління поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в будівлі парламенту закладено вибухівку.
До ВР прибули вибухотехніки для проведення перевірки, яка не виявила жодних вибухових пристроїв.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження и проводиться розслідування за ст. 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про замінування.
Це далеко не перше неправдиве повідомлення про вибухівку у ВР.
Як повідомляв УНН, у столичному Шевченківському районному суді відбувається оперативна евакуація працівників і відвідувачів суду через анонімне повідомлення про замінування.
Раніше УНН повідомляв про замінування Одеського апеляційного суду. 15 червня у Києві евакуювали персонал трьох судів через квазімінування.